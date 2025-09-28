پخش زنده
شهردار منطقه ۴ تهران از اجرای ۴ پروژه زیرساختی شامل احداث ۲ مخزن آب خام، احداث تصفیهخانه لوکال در پهنه شرق منطقه و بهسازی شبکه آبیاری در بوستانها و محدودههای جنگلکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسبما سید محمد موسوی با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت مدیریت بهینه آن، ۴ پروژه مهم در حوزه خدمات شهری و فضای سبز در حال اجراست که نقشی کلیدی در بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان ایفا خواهد کرد.
وی افزود: نخستین پروژه، *احداث مخزن آب خام خیابان خواجه عبدالله انصاری* است که به صورت دفنی و با حجم ۵۰۰ مترمکعب در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع ساخته میشود. این مخزن با کاربری خدماتی – تجهیزات شهری، بهمنظور مدیریت آب خام و جمعآوری و ساماندهی آبهای زیرزمینی طراحی شده و با بهرهبرداری از آن، ضمن حل مشکل کمبود آب و آبیاری فضای سبز و بوستانها، شاهد بهبود کمی و کیفی خدماترسانی و ارتقای زیبایی بصری خواهیم بود.
موسوی ادامه داد: دومین طرح، *احداث مخزن در بوستان سمیه* است. این مخزن با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب و به صورت بتنی و دفنی در محل زمین والیبال بوستان ساخته میشود. عملیات اجرایی شامل حفاری و گودبرداری، بتنریزی کف، آرماتوربندی دیواره و سقف، و در نهایت بتنریزی سقف خواهد بود. هدف اصلی این پروژه نیز مدیریت آب خام و ساماندهی آبهای زیرزمینی است که علاوه بر ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان، زیبایی بصری و استقبال عمومی از بوستان را به همراه دارد.
وی در خصوص پروژه سوم اظهار داشت: *بهسازی و ایجاد سیستم آبیاری در محدوده بوستان جنگلی شیان و یاس فاطمی* نیز با هدف رفع کمبود منابع آبی پایدار و توسعه شبکه آبرسانی در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه در حال حاضر در مرحله بازدید توسط مشاور طرح و تهیه اسناد جهت برگزاری مناقصه قرار دارد. با توجه به وسعت محدوده جنگلکاری، مقرر شده است شبکههای آبرسانی به گونهای توسعه یابند که ضمن استفاده بهینه از منابع آبی، فضای سبز موجود حفظ و سطح رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.
شهردار منطقه ۴ همچنین از آغاز چهارمین پروژه خبر داد و گفت: *احداث تصفیهخانه پهنه شرق منطقه* با هدف جمعآوری و ساماندهی آبهای زیرزمینی و احداث یک تصفیهخانه محلی (لوکال) در حال برنامهریزی است. این تصفیهخانه به صورت یک مخزن بتنی با ظرفیت حدودی ۳۵ لیتر بر ثانیه و حجم ۳۰۰ مترمکعب در روز ساخته خواهد شد. نوع کاربری این پروژه خدماتی – تجهیزات شهری بوده و با ابلاغ قرارداد مشاور، فرایند اجرایی آن آغاز شده است. با اجرای این طرح، مشکلات کمآبی در فضای سبز بوستان پلیس برطرف شده، میزان بهرهمندی شهروندان از این بوستان افزایش مییابد و اثرات اجتماعی مثبتی همچون ارتقای هویت محلهای، افزایش نشاط شهروندان و بهبود کمی و کیفی خدماترسانی حاصل خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات مجموعهای از تلاشهای شهرداری منطقه ۴ برای افزایش تابآوری شهری و حفظ سرمایههای طبیعی هستند که علاوه بر اثرات زیستمحیطی مثبت، باعث افزایش رضایت و مشارکت شهروندان در نگهداشت فضای سبز میشود.