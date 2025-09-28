جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به همراه فرمانده مرزبانی فراجا ضمن بازدید از پاسگاه مرزی نهرخین مرزبانی خوزستان، از تلاش مرزبانان در تأمین امنیت مرز‌های آبی و خاکی جنوب غرب کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی به همراه سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا از پاسگاه مرزی نهرخین مرزبانی خوزستان بازدید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این بازدید با قدردانی از عملکرد مرزبانان در تأمین امنیت مرز‌های آبی و خاکی جنوب غرب کشور، گفت: شما مرزبانان دلاور و غیور همواره در رکاب ولایت فقیه بوده و هستید و با جان و دل از مرز‌های ایران اسلامی حراست و پاسداری می‌کنید.

وی افزود: آنچه ما را در تحقق مرزبانی در تراز انقلاب اسلامی و اجرای صحیح قانون ثابت قدم و استوار نگه می‌دارد، اعتقاد به ولایت فقیه و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و باور‌های دینی است.

سردار رضایی با بیان این که مرزبانی شغلی شریف است و همه مردم مرزبانان را دوست دارند، عنوان داشت: خدمت به مردم آن هم در لباس مرزبانی افتخاری است که نصیب هر کس نمی‌شود و شما باید قدر این نعمت را دانسته و همواره بر دانش و مهارت و توانمندی‌های خود بیفزایید چرا که امنیت مرز‌ها بر عهده شماست.

جانشین فرمانده کل انتظامی در این بازدید، وضعیت آمادگی عملیاتی رزمی مرزبانان را مورد ارزیابی قرار داد و به تلاش‌های آنان خداقوت گفت.