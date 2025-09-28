به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان گفت: در راستای مردمی سازی نظام مالیاتی، طرح نشان دار کردن مالیات و مشارکت دادن مؤدیان در تعیین محل مصرف مالیات ها، فاز نخست طرح عمرانی آبرسانی سد دیورش جزو ۲۰ طرح نشان دار استان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان شد.

وی افزود: این طرح با عنوان «انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا مخزن شهر‌های توتکابن و رستم آباد» با کد اجرایی ۱۳۰۷۰۰۲۳۰۹ به عنوان یکی از ۲۰ طرح نشان دار استان گیلان مشخص شده است و مؤدیان و فعالان اقتصادی استان می‌توانند با انتخاب آن به عنوان محل مصرف مالیات پرداختی خود، در اجرای هر چه سریعتر و بهتر آن در استان مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان در ادامه گفت: طرح آبرسانی سد دیورش با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای ۵ شهر و ۲۸ روستای استان در حال اجرا است که در فاز نخست تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت دارد و در صورت تأمین اعتبار لازم این فاز تا پایان سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان در پایان افزود: مشارکت فعالان اقتصادی گیلان در تأمین مالی این طرح نشان دار، سبب تسریع در تأمین آب آشامیدنی با کیفیت برای بخشی از هم استانی‌های ما خواهد بود، لذا از تمامی مؤدیان و فعالان اقتصادی استان گیلان دعوت می‌شود هنگام پرداخت مالیات، در صورت صلاحدید و تمایل، محل مصرف آن را طرح نشان دار «انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا مخزن شهر‌های توتکابن و رستم آباد» با کد اجرایی ۱۳۰۷۰۰۲۳۰۹ انتخاب کنند.