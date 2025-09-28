پخش زنده
پیش ثبت نام از متقاضیان سفر به سرزمین وحی در حج تمتع ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرایند پیش ثبت نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهر ماه کلید خواهد خورد و اولویتها طی اطلاعیهای در روزهای آتی اعلام خواهد شد و متقاضیان میتوانند در سامانه پنجره واحد سازمان نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند.
فرایند پیش ثبتنام از افراد دارای اولویت تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ با مراجعه واجدین شرایط به سامانه: my.haj.ir و بهصورت غیرحضوری میباشد و متقاضیان میتوانند از اولویت تشرف خود از طریق این درگاه مطلع شوند.
تمامی دارندگان فیش ثبت نامی حج تمتع علی الخصوص متقاضیان اعزام به حج تمتع سال آتی (۱۴۰۵) میبایست از هم اکنون به سامانه یاد شده مراجعه و نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات فردی خود اقدام نموده و آمادگی کامل برای تشرف به حج تمتع را کسب نمایند.