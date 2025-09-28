به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هفته دفاع مقدس بهانه‌ای شد تا رزمندگان هشت سال دفاع مقدس دورهم جمع شوند و یاد خاطرات جبهه و جنگ را زنده بدارند.

جانبازان و ایثارگران در این نشست گفتند: تمرچین و حاج عمران و عملیات‌های غرورآفرینی، چون ولفجر ۴ شهدای بسیاری را تقدیم این آب و خاک کرد.

همزمان با هفته دفاع مقدس طلاب و روحانیون این شهرستان نیز در اجلاسیه‌ای که در مصلی حضرت امام (ره) این شهرستان برگزار شد از اهمیت ارزش‌های والای دفاع مقدس و رشادت رزمندگان برای نسل‌های آینده گفتند.

ماموستا هاشم آبادی امام جمعه پیرانشهر گفت: دشمنان تا دندان مسلح از بدو پیروزی این انقلاب تا به امروز برای تضعیف انقلاب از تحریم گرفته تا ترور دانشمندان و سرداران کشورمان همواره به شیطنت خود ادامه داده‌اند، اما این حرکات و تجاوزگری‌ها هیچ تاثیری در روحیه مردم ایران نداشته و نخواهد داشت.

سرهنگ نقشی فرمانده سپاه پیرانشهر گفت: نمونه بارز این تجاوزگری‌ها جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم غاصب صهیونی بود که پاسخ کوبنده رزمندگان سپاه اسلام دلگرمی بزرگی به مسلمانان در سراسر دنیا بود و نتیجه‌ای جز زبونی و زوال صهیونیست‌های غاصب و شکست نقشه‌های شومشان نبوده و نیست.