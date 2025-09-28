معاون سازمان فنی و حرفه‌ای در نوشهر: ظرفیت بیش از ۶۵۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین هنرستان دریایی ملوان شمال کشور با هدف توسعه اقتدار و علوم دریایی، با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در نوشهر افتتاح شد.

در این دوره، ۴۲ دانش‌آموز پسر پایه دهم در رشته‌های الکترونیک مخابرات دریایی، مکانیک موتور‌های دریایی و ناوبری پذیرفته شدند.

دانش‌آموزان این هنرستان علاوه بر دیپلم متوسطه، دیپلم فنی حرفه‌ای و دریایی نیز دریافت خواهند کرد.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در حاشیه مراسم افتتاج این هنرستان، با اشاره به اجرای طرح «هم‌نوا» گفت: در این طرح که با مشارکت وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست، ظرفیت بیش از ۶۵۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته تا دانش‌آموزان بتوانند از دوره‌های مهارتی و عملی بهره‌مند شوند.

جمیل احمدی با بیان اینکه برای نخستین بار این ظرفیت به طور کامل در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۰۰ هزار دانش‌آموز از این فرصت استفاده کنند.

وی با اشاره به فعالیت هنرستان‌های وابسته به آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: تاکنون ۱۵ هنرستان موفق به دریافت کد شده‌اند و ۲۵ هنرستان دیگر نیز در حال طی مراحل دریافت کد هستند. همچنین بر اساس توافق با وزارت آموزش و پرورش، ۵۳۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای درخواست خود را برای فعالیت به عنوان هنرستان غیردولتی ارسال کرده‌اند که این اقدام ظرفیت مهارت‌آموزی کشور را افزایش خواهد داد.

احمدی همچنین از همکاری با سازمان ساتبا خبر داد و گفت: به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۵۰ کارگاه در حال تجهیز است که به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه را رسیدن به سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های اصلی این برنامه، آموزش ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال شامل هوش مصنوعی، رایانش، اینترنت اشیا و ۱۶ رشته زیرمجموعه است. تاکنون در این زمینه ۲۲ کارگاه در ۲۲ استان تجهیز و استاندارد‌ها و سرفصل‌های آموزشی تدوین شده است.