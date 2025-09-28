به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در نیمه نخست سال جاری در استان ۳۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۸۱۹ نفر آغاز بکار کرد.

مسیبی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری در استان ۳۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۸۱۹ نفر آغاز بکار کرد، گفت: این واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری ۴۷ هزار و ۷۷ میلیارد ریال در استان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت ۳۸۴ فقره جواز تاسیس و طرح توسعه با پیش بینی سرمایه گذاری ۳۱۷ هزار میلیارد ریال صادر شده است، افزود: اشتغالزایی پیش بینی شده این طرح ها ۱۱۶۱۷ نفر خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت : طرح های مهم و بزرگ می توان شرکت های صنایع کود و کشاورزی، بهین کاوش ثمین، طرح های توسعه گروه صنعتی پر و نیک ریس، نگین سبز پایدار، تراکتور سازی، کهن سلولز، صدرا ارس، فارمد سلامت سینا، پویا پلیمر زنگان، پارس پلی رزین اشاره کرد.

وی یادآور شد: از مهمترین اقدامات در جذب سرمایه گذاری و صدور مجوزها هدفمند کردن آنها و از صدور مجوزهای صنایع آب بر جلوگیری شود.

مسیبی با اشاره به وضعیت موجود واحدهای صنعتی استان گفت: هم اکنون یکهزار و ۳۷۶ واحد صنعتی در استان در حال فعالیت هستند که ۵۵ هزار و ۵۰۹ نفر در آنها مشغول بکار هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته در استان تاکنون، بالغ بر ۵۹۴ هزار میلیارد ریال می باشد.

مسیبی یادآور شد: بخشی از واحدهای مهم و تاثیر گذار استان در زمینه تولیدات صنایع برق و الکترونیک، صنایع بهداشتی و شیمیایی، نساجی، تجهیزات پزشکی و غذایی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه برای تامین مواد اولیه وارداتی در سالجاری بالغ بر ۲.۱ میلیارد دلار ارز سهمیه تخصیص یافته است خاطر نشان ساخت: برای واردات ماشین الات نیز ۳۸ میلیون دلار مورد تایید استان قرار گرفته و به وزارت صمت اعلام گردیده است.