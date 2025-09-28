پیکر مرحوم اصغر جعفری پدر شهید گرانقدر اکبر جعفری در روستای جاری آباد بیضا تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کاظمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیضا گفت: پیکر مرحوم حاج اصغر جعفری پدر پاسدار شهید اکبر جعفری که در سالروز شهادت فرزند شهیدش آسمانی شد بر دستان مردم دهستان کوشکهزار بیضا تشییع و در زادگاهش گلزار شهدای روستای جاری آباد این شهرستان به خاک سپرده شد.

پاسدار شهید اکبر جعفری در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۵ در سن ۱۸ سالگی در منطقه شیخ صالح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.