نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در خراسان شمالی گفت : ۱۴۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رییس جمهور برای تکمیل محور بجنورد–جنگل گلستان تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علیرضا هنرور گفت: احداث ۲۰ کیلومتر از این محور همزمان با سفر رییس جمهور در دستور کار قرار گرفت که برای تکمیل آن ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.
وی افزود: روند اجرای این طرح با تخصیص اعتبارات سرعت گرفته و اکنون ۱۲ کیلومتر از مسیر روستاهای زمان صوفی – جوزک در حال تکمیل است.
به گفته هنرور این مسیر تا اواسط آبانماه امسال بازگشایی و محور یکپارچه میشود.
نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خراسان شمالی همچنین گفت: هشت کیلومتر باقی مانده از مسیر چشمهخان – پاسگاه چوبی جنگل گلستان نیز تا اوایل سال آینده به بهرهبرداری میرسد.