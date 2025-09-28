سخنگوی مرکز مبادله ایران، از برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا در روز چهارشنبه ۹ مهرماه خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای شرکت در این حراج تا روز سه‌شنبه ۸ مهر برای واریز وجه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی مرکز مبادله ایران، از برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا در روز چهارشنبه ۹ مهرماه خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای شرکت در این حراج تا روز سه‌شنبه ۸ مهر نسبت به واریز وجه اقدام کنند. وی همچنین از برگزاری طرح پیش‌فروش سکه طلا با موعد تحویل ۳۰ دی‌ماه در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که در فصل پاییز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه از طریق طرح‌های پیش‌فروش وارد بازار خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام اینکه هشتاد و ششمین حراج سکه طلا روز چهارشنبه ۹ مهرماه برگزار می‌شود، گفت: علاقمندان به طرح پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی نیز می‌توانند هفته آینده اقدام به پیش خرید سکه با موعد تحویل ۳۰ دی ماه کنند.

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، «اصغر بالسینی» سخنگوی مرکز مبادله ایران در خصوص زمان واریز وجه برای حضور در حراج روز چهارشنبه این هفته توضیح داد: مطابق با آگهی حراج که بزودی منتشر خواهد شد، متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در حراج شماره ۸۶ می‌توانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه است.

وی افزود: حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

«بالسینی» اظهار کرد: در حراج روز چهارشنبه ۹ مهرماه، سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ بانک مرکزی عرضه خواهد شد.

تخصیص یک میلیون سکه در ۸۵ حراج

سخنگوی مرکز مبادله ایران با بیان اینکه تاکنون ۸۵ جلسه حراج سکه در این مرکز برگزار شده است، گفت: طی این تعداد جلسه حراج سکه طلا، بیش از یک میلیون قطعه انواع سکه از سوی متقاضیان خریداری شده است.

وی توضیح داد: سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۴۷ درصد بوده است. تمام سکه و نیم سکه نیز به ترتیب سهم ۴۰ و ۱۳ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در این حراج‌ها سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ و ۱۴۰۳ توزیع شده است.

تخصیص ۱.۲ میلیون سکه در ۴ مرحله پیش فروش

«بالسینی» در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی علاوه بر حراج سکه، چهار مرحله پیش فروش سکه را در مرکز مبادله ایران برگزار کرده است، گفت: طی این چهار مرحله پیش فروش، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه انواع سکه برای هشت موعد تحویل تخصیص داده شد. اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر سررسید‌های طرح پیش فروش بانک مرکزی هستند.

وی اعلام کرد: هفته آینده نیز طرح پیش فروش سکه با موعد تحویل ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ نیز برگزار می‌شود.

تحویل ۳۲۶ هزار سکه در نیم سال اول

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اینکه سکه‌های طرح پیش فروش ضرب سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۴۰۴ است، تشریح کرد: تاکنون و در سررسید‌های اردیبهشت، خرداد، تیرماه و مرداد ماه، ۳۲۶ هزار و ۳۷۰ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است. با تحویل سکه‌های پیش فروش سررسید شهریورماه این تعداد تحویل به ۳۹۷ هزار و ۳۷۹ خواهد رسید. تاریخ سررسید‌های آتی تحویل سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی، ۳۰ مهرماه، ۲۸ آبان‌ماه و ۳۰ آذرماه سال جاری خواهد بود.

تحویل ۴۰۰ هزار سکه در پاییز

«بالسینی» در پایان اعلام کرد: در فصل پاییز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه طرح پیش فروش وارد بازار می‌شود که به این اعداد آمار سکه‌های مربوط به حراج‌های پیش رو هم اضافه خواهد شد.