معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از برگزاری مسابقات فوتسال کافا ۲۰۲۵ در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی، گفت: این رقابتها از ۲۴ آذر تا ۵ دی به میزبانی ایران در کیش برگزار میشوند.
او با اشاره به اهمیت این رویداد ورزشی، افزود: فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی CAFA پس از هماهنگی با تقویم فیفادی پایان سال و موافقت تیمهای شرکتکننده، زمان برگزاری این مسابقات را قطعی کرده است و بهزودی نامه رسمی آن به فدراسیونهای ملی ارسال خواهد شد.
رادبوی درباره تغییر زمان برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد: این مسابقات قرار بود تیر امسال برگزار شود، اما به دلیل برخی تحولات به تعویق افتاد و خوشبختانه اکنون زمان جدید قطعی شده و همه شرایط برای برگزاری مناسب آن در کیش فراهم است.
او خاطرنشان کرد: تاکنون حضور تیمهای ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در این رقابتها قطعی شده و احتمال دارد یک تیم از شرق آسیا نیز بهعنوان مهمان به جمع شرکتکنندگان اضافه شود.
برگزاری این مسابقات در کیش، علاوه بر ارتقای جایگاه ورزشی، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گردشگری و ورزشی کیش در سطح بینالمللی خواهد داشت.