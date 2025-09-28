پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان بافق، از دستگیری ٢ سارق پسته و موتورسیکلت و یک مالخر در عملیاتی ضربتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ یاوری گفت: با توجه به شروع فصل برداشت محصول پسته و افزایش فعالیت افراد سودجو در باغات شهرستان، تیمهای پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی سارقان شدند.
وی افزود: سارقان علاوه بر سرقت محصول پسته، برای جابهجایی آن اقدام به سرقت سه دستگاه موتورسیکلت کرده بودند که در یک عملیات هدفمند و ضربتی پلیس، هم سارقان و هم اموال مسروقه شناسایی و کشف شد.
وی، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، فردی که موتورسیکلتهای سرقتی را خریداری و با مخدوش کردن شماره شناسایی اقدام به فروش آنها میکرد، در شهرستانی از استان همجوار شناسایی و طی هماهنگی قضایی دستگیر شد.
سرهنگ یاوری ادامه داد: از این فرد ۱۴ دستگاه موتورسیکلت کشف و بخشی از آنها به صاحبانشان بازگردانده شد و مابقی نیز در حال شناسایی است.