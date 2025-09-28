وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش اساسی آمار و ارقام در برنامه ریزی‌ها تصریح کرد: مدیران باید آمار دقیق ارائه دهند و کاهش یا افزایش عملکرد را با صداقت اعلام کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در دومین روز آئین آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ که امروز یکشنبه ۶ مهرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت شفافیت در اقدامات و فعالیت ها، تهیه و ارائه آمار و ارقام دقیق از عملکرد‌ها را لازمه هرگونه نظارت و برنامه ریزی خواند و گفت: همه مدیران و دست اندرکاران کشاورزی به ویژه مدیران استانی باید بر فعالیت‌های این بخش اشراف و تسلط کامل و به روز داشته باشند و درباره مواردی مانند سطح زیر کشت یا میزان تولید آمار و اطلاعات دقیق در اختیار داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در دست بودن آمار و ارقام دقیق و به روز، علاوه بر اینکه در تصمیم گیری و برنامه ریزی‌ها نقش اساسی دارد، به شناسایی ضعف‌ها و آسیب‌ها نیز کمک می‌کند تا در صورت لزوم در روند کار اصلاحات مورد نیز انجام شود.

وی تصریح کرد:مدیران باید آمار دقیق و شفاف ارائه دهند و در صورت کاهش یا افزایش عملکرد با صداقت اعلام کنند تا اعتمادسازی و اصلاحات لازم صورت گیرد، چراکه شفافیت و صداقت در آمار، تشویق‌کننده است و باعث می‌شود که اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای بهتر انجام شود.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از نابسامانی‌ها در عرصه توزیع اشاره کرد و گفت: فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، یکی از چالش‌های اصلی است و برای مثال، قیمت میوه از باغدار تا مصرف کننده در تهران چند برابر می‌شود و در این درحالی است که سهم تولیدکننده اصلی از این ارقام ناچیز است و این واسطه‌ها و دلال‌ها هستند که سودجویی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کرد فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده کاهش یابد و سود عادلانه برای کشاورزان تضمین شود، اظهار داشت: ایجاد بازار‌های محلی که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه به مصرف کننده عرضه کنند، یکی از راهکار‌های مفید برای حذف واسطه هاست و در این زمینه شهرداری‌ها نقش مهمی دارند و می‌توانند با اختصاص فضا‌های مناسب و یا صدور مجوز‌های لازم به راه اندازی این بازار‌ها کمک کنند.

نوری با بیان اینکه دشمنان تلاش می‌کنند با اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناآرامی و از بین بردن امنیت غذایی، اعتماد عمومی را تضعیف کنند، تصریح کرد: در این شرایط مسئولان باید با هوشیاری کامل، بازار را نظارت کرده، قیمت‌ها را کنترل و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنند.

وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت رعایت اخلاق و رفتار درست در مجموعه‌های کشاورزی تأکید کرد و افزود: یکی از نکات کلیدی، انتخاب مدیران شایسته است که باید بر اساس شایسته سالاری انجام شود تا مدیریت مؤثر و کارآمدی در مجموعه‌ها برقرار شود.

وی اضافه کرد: مدیرانی که توانمند و شایسته باشند، مسائل را بهتر حل و کار مردم را آسان‌تر می‌کنند و باعث هم‌افزایی و پیشرفت مجموعه می‌شوند.

نوری با تاکید بر اینکه پاسخگو بودن مسئولان یک اصل در کشور است از مدیران جهاد کشاورزی خواست در برابر رسانه‌ها، مردم و نظام مسئولیت‌پذیر باشند و فعالیت‌های خود را شفاف و صادقانه به اطلاع عموم برسانند.