به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یلدا قنواتی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب پویش «همه حاضر» و با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند، ۴۵۰ بسته کامل آموزشی شامل کیف و انواع نوشت‌افزار موردنیاز دانش‌آموزان، میان دانش‌آموزان زیر پوشش بهزیستی بهبهان توزیع شد.

‌

وی ارزش ریالی این بسته‌ها را بیش از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد، ۳۵۰ بسته توسط پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و ۱۰۰ بسته دیگر نیز با حمایت خیرین شهرستان تهیه شده و محتوای بسته‌ها شامل کیف، انواع دفتر، جامدادی، مدادرنگی و سایر ملزومات آموزشی است.

‌

قنواتی ضمن قدردانی از مشارکت و حمایت مستمر و ارزشمند پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و خیرین شهرستان، این همراهی را گامی مؤثر در مسیر ارتقای سطح آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان زیر پوشش دانست.

‌

به گفته رئیس بهزیستی بهبهان؛ پویش همه حاضر تا پایان مهرماه در شهرستان ادامه خواهد داشت.