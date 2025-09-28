پخش زنده
رئیس بهزیستی بهبهان از اهدای ۴۵۰ بسته نوشتافزار و کیف به دانشآموزان کم برخوردار زیر پوشش این نهاد حمایتی در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یلدا قنواتی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب پویش «همه حاضر» و با هدف حمایت از تحصیل دانشآموزان نیازمند، ۴۵۰ بسته کامل آموزشی شامل کیف و انواع نوشتافزار موردنیاز دانشآموزان، میان دانشآموزان زیر پوشش بهزیستی بهبهان توزیع شد.
وی ارزش ریالی این بستهها را بیش از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد، ۳۵۰ بسته توسط پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و ۱۰۰ بسته دیگر نیز با حمایت خیرین شهرستان تهیه شده و محتوای بستهها شامل کیف، انواع دفتر، جامدادی، مدادرنگی و سایر ملزومات آموزشی است.
قنواتی ضمن قدردانی از مشارکت و حمایت مستمر و ارزشمند پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و خیرین شهرستان، این همراهی را گامی مؤثر در مسیر ارتقای سطح آموزش و توانمندسازی دانشآموزان زیر پوشش دانست.
به گفته رئیس بهزیستی بهبهان؛ پویش همه حاضر تا پایان مهرماه در شهرستان ادامه خواهد داشت.