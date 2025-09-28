پخش زنده
عضو مجلس خبرگان جایگاه شهید سیدحسن نصرالله را در تاریخ مقاومت منطقهای استثنایی دانست و بر پیوند تنگاتنگ بین آموزههای دینی، ولایت فقیه و حرکت مقاومت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله عباس کعبی صبح امروز در نخستین سالگرد شهادت سیدالشهدا مقاومت شهید سیدحسن نصرالله در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد؛ جایگاه شهید سیدحسن نصرالله را در تاریخ مقاومت منطقهای استثنایی دانست و بر پیوند تنگاتنگ بین آموزههای دینی، ولایت فقیه و حرکت مقاومت تأکید کرد.
وی نقش رهبری شهید نصرالله را در سازماندهی و آموزش نیروها، و تبدیل حزبالله از یک گروه محلی به نیرویی منطقهای بسیار مؤثر و برجسته دانست و ضمن بازخوانی مقاطع تاریخی، به رفت و آمد و فعالیتهای تحصیلی و آموزشی شهید نصرالله در حوزه علمیه قم پیش از شکلگیری مرحله جهادی اشاره کرد.
عضو مجلس خبرگان گفت: تعلیم ادبیات عرب و حضور در حلقههای علمی از ویژگیهای دوران پیش از ورود کامل او به صحنه مبارزه بود.
آیت الله کعبی سپس به اشغال لبنان در سال ۱۹۸۲ و اجبار بازگشت برای انجام تکلیف جهادی اشاره و روند شکلگیری ساختارهای آموزشی و نظامی که زمینه ساز تأسیس حزبالله شد را تشریح کرد.
در ادامه وی، اهمیت تقوا، التزام به شرع، و آموزش نظری و عملی نیروها به عنوان پایههای اصلی ماندگاری جریان مقاومت مطرح شد.
عضو مجلس خبرگان ضمن اشاره به پیوند فرهنگ عاشورا با معنای مقاومت، از مدیریت عقلانی و دوری از افراط و نیز اهتمام شهید نصرالله به جذب طیفهای مختلف اجتماعی از جمله مسیحیان و اهل تسنن به عنوان یکی از عوامل تقویت پایداری اجتماعی نام برد.
آیت الله کعبی بر نقش مسجد، خانواده و نهادهای تربیتی در ساختن جمهوری مقاومت تأکید کرد و گفت: ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر محوریت خانواده و مسجد نقشی محوری در انسجام و استمرار حرکت مقاومت ایفا کردند.
وی همچنین به ویژگیهای اخلاقی و معنوی شهید نصرالله، از جمله مراقبتهای دینی، دعا و ارتباط معنوی، و آمادگی و روحیه ایثار یاران او اشاره شد.
عضو مجلس خبرگان گفت: اندیشه و منش شهید نصرالله صرفاً یک تجربه نظامی نبود بلکه مجموعهای از تلاشهای فکری، آموزشی و اجتماعی بود که به تدریج حزبالله را از یک جنبش محلی به یک نیروی منطقهای تبدیل کرد.
آیت الله کعبی همچنین به اهمیت حفظ میراث فکری و عملی شهدا و ضرورت استمرار مسیر مقاومت تحت رهنمودهای فکری و سازمانی کنونی پرداخت.