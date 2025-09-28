به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین هنرستان دریایی ملوانی کشور با حضور مسئولان استانی و فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان نوشهر افتتاح شد. این هنرستان با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه دریا و تربیت نیروی انسانی متخصص راه‌اندازی شده است.

امیر دریادار دکتر شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، در حاشیه مراسم افتتاح نخستین هنرستان دریایی ملوانی کشور در نوشهر با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه دریایی گفت: افتتاح این هنرستان نشانگر همدلی، عزم ملی و اهتمام به آینده جوانان کشور است.

وی با اشاره به پنج مؤلفه کلیدی در شکل‌گیری این هنرستان شامل دانش‌آموزان، خانواده‌ها، التزام به سیاست‌های کلان، ارج نهادن به مقام شهدا و تلاش دست‌اندرکاران، افزود: در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در مسیر آموزش دریایی برداشته شده و امروز شاهد تحقق یکی از آرمان‌های دیرینه هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: از امسال ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان هنرستانی در دانشگاه‌های مرتبط فراهم شده و تعداد دانشگاه‌های پذیرنده از ۵ به ۶ افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰۰ فرصت شغلی خالی در حوزه دریانوردی، تأکید کرد: نیاز به نیروهای تخصصی در این حوزه به‌شدت احساس می‌شود و این هنرستان می‌تواند مسیر ورود دانش‌آموزان به دانشگاه و سپس بازار کار را هموار کند.

امیر دریادار ایرانی، افتتاح این هنرستان را لبیک به سیاست‌های ۹گانه فرمانده معظم کل قوا در توسعه محور دریایی کشور دانست و گفت: هدف ما ارتقای معیشت مردم از مسیر اقتصاد دریامحور و تأمین قدرت دریایی کشور از طریق تربیت نیروی متخصص است.

وی با تأکید بر توسعه تدریجی این مدل آموزشی در سراسر کشور، افزود: این هنرستان به دلیل مجاورت با دانشگاه، از امکانات علمی و آموزشی آن بهره‌مند خواهد شد و دانش‌آموزان پس از پایان دوره متوسطه، امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و حتی دکتری ناوبری را خواهند داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با اشاره به تلاش‌های دشمن برای تضعیف روحیه مردم، گفت: ما باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم. مسیر ما مسیر توسعه است و با انگیزه جوانان، آینده روشنی در پیش داریم. این هنرستان نه‌تنها برای نوشهر، بلکه برای منطقه، زیرساختی ارزشمند در مسیر آموزش و اشتغال جوانان است.