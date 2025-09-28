به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این یادواره معاون فرهنگی بسیج اساتید کشور با بیان اینکه کسانی که درهرشرایطی از زندگی شکر گزار پروردگارند انسان‌های آزاده و هدایت شونده هستند گفت: در ۸ سال دفاع مقدس هم مردم انقلابی ایران اسلامی با نبرد جانانه، دینداری واخلاق در برابر دشمن، دنیا را متحول کردند.

قاسم جعفری افزود: ایمان و اراده قوی ملت ایران باعث پیروزی کشورمان بر صف دشمنان و هم پیمانانش شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان هم با بیان اینکه انقلاب با پیروزی خود هویت دینی را در دنیا احیا کرد گفت: آنچه انقلاب به اثبات رسانده این است گه اسلام شایستگی حاکمیت بر جهان را دارد.

شعبانی با بیان اینکه رزمندگان و ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس با روحیه بسیجی و جهادی و اتحاد و همبستگی در مقابل جبهه کفر ایستاد افزود: امروز و در شرایط کنونی هم برای ادامه مسیرباید به آینده امیدوار بود و با قوی شدن، قدرت پوشالی استکبار را همانند جنگ ۱۲ روزه درهم بشکنیم.

منتشلو رئیس دانشگاه ملی مهارت هم با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس، یاداور پیروزی ملت اران بر دشمنان است گفت: اتحاد و انسجام اقشار مختلف مردم همواره موجب شده که توطئه‌های دشمنان در ضربه زدن به انقلاب خنثی شود.