پخش زنده
امروز: -
داروی ارزان قیمت و بازدارنده ایدز از دو سال دیگر در دسترس قرار خواهد گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فرانس ۲۴، دارویی ارزان قیمت و بازدارنده برای پایان دادن به همه گیری «اچ آی وی» از دو سال دیگر در دسترس قرار خواهد گرفت.
این دارو به عنوان یک داروی پیشگام در پیشگیری از ایدز مورد استقبال قرار گرفته است و به زودی با قیمت تنها ۴۰ دلار در سال در دسترس خواهد بود. نسخههای ژنریک لناکاپاویر، تزریق دو بار در سال، از سال ۲۰۲۷ در بیش از صد کشور به فروش خواهد رسید. این دارو پس از آن ساخته شد که یونیتید و بنیاد گیتس با شرکتهای داروسازی هندی برای تولید نسخههای ارزانتر قرارداد بستند. با کاهش قیمتها و تأمین عرضه پایدار، داروهای ژنریک، آمادهسازی شش ماهه را به انتخاب واقعی برای میلیونها نفر از افراد نیازمند در کشورهای کم درآمد و متوسط تبدیل میکنند. ثابت شده است که لنا کاپاویلا خطر انتقال ایدز را بیش از ۹۹.۹٪ کاهش میدهد.
این دارو که با نام تجاری Yesgo از سوی شرکت گیلیاد سایِنسِز- Gilead Sciences- مستقر در کالیفرنیا به بازار عرضه میشود، در حال حاضر حدود ۲۸ هزار دلار در سال در آمریکا هزینه دارد. قیمتی که برخی از کارشناسان میگویند مانع تلاش برای مهار همهگیری ایدز شده است. جایگزینهای ارزانتر میتوانند نقطه عطفی باشند.
کارمن پرز کاساس، رهبری راهبردی یونیتید برای اچ آی وی گفت: اکنون با این محصول، میتوانیم به ایدز پایان دهیم. ما واقعاً میتوانیم اندکی در منحنی این همه گیری پیشرفت کنیم و به اچآیوی پایان دهیم؛ و این در توان ماست، اما باید همین حالا سرمایهگذاریها را ببینیم.
خبرنگار: از سال ۲۰۱۰، تلاشهای جهانی به کاهش ۴۰ درصدی شمار موارد جدید ابتلا به اچآیوی کمک کرده است. اما دادههای سازمان ملل در مورد ایدز هنوز نشان میدهد که ۱.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به اچآیوی مبتلا شدهاند.