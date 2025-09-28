به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدباقر قالیباف در بدو ورود به فرودگاه سمنان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس هدف از سفر خود به سمنان را شرکت در مراسم اختتامیه کنگره بزرگداشت ۳ هزار شهید این استان عنوان کرد و گفت: با حضور در این کنگره ها نشان می دهیم یاد و راه شهدا و امام شهیدان را ادامه می‌دهیم.

رئیس قوه مقننه همچنین شرکت در شورای اداری و بررسی مباحث اقتصادی استان سمنان را برنامه دیگر سفر خود عنوان کرد و گفت: در حوزه مهم بهینه سازی و اصلاح مصرف انرژی و تولید ، طرح‌های مطالعاتی و نحوه اجرای آن یا همکاری خوب مردم استان سمنان پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: موضوع آب مشکل همه کشور است و در استان سمنان نیز سه شهرستان مشکل جدی آب دارند که در جلسه امروز به این موضوع هم رسیدگی می‌شود و با توجه به اینکه بخش عمده ای از بررسی های حوزه آب انجام شده امیدواریم با جهش بودجه در سال ۱۴۰۵ برای اجرای کارهای زیردستی و بالادستی حوزه آب استان سمنان چاره اندیشی و برنامه‌ریزی شود.