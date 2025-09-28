مهری علی‌اکبری گفت:در شش ماهه ی اول امسال ۱۰ هزار و ۷۳۰ نفر به پایگاه انتقال خون بروجرد مراجعه و ۹ هزار و ۱۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهداء کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

سرپرست پایگاه انتقال خون بروجرد افزود: از این تعداد پنج هزار و ۲۰۱ نفر اهداکننده ی مستمر خون و ۳۱۸ نفر زن بودند.