اهدای ۹ هزار واحد خون در بروجرد
سرپرست پایگاه انتقال خون بروجرد گفت:بروجردیها تاکنون بیش از ۹ هزار واحد خون به بیماران نیازمند اهداء کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مهری علیاکبری گفت:در شش ماهه ی اول امسال ۱۰ هزار و ۷۳۰ نفر به پایگاه انتقال خون بروجرد مراجعه و ۹ هزار و ۱۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهداء کردند.
سرپرست پایگاه انتقال خون بروجرد افزود: از این تعداد پنج هزار و ۲۰۱ نفر اهداکننده ی مستمر خون و ۳۱۸ نفر زن بودند.
علیاکبری افزود: در پایگاه انتقال خون بروجرد از خونهای اهدایی فرآوردههای خونی شامل گلبول قرمز، گلبول قرمز کم لکوسیت، پلاسما، پلاکت و پلاکت سینگل گرفته میشود.
وی بیان کرد:هم اکنون به همه ی گروههای خونی به ویژه گروههای منفی نیاز است.