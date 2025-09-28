به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره منابع آب استهبان گفت: با اجرای طرح شناسایی و برخورد قانونی با مالکان چاه‌های غیرمجاز، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۷ حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و پر شده است.

ندا اشجار با بیان اینکه این طرح با هدف صیانت از منابع ارزشمند آب اجرا شده است افزود: ۲۵ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های مُجاز دارای پروانه بهره‌برداری در این شهرستان نصب شده است.

رییس اداره منابع طبیعی استهبان بیان کرد: با توجه به سیاست‌های کلان وزارت نیرو، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی با هدف ارتقاء سواد آبی در دستور کار قرار دارد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.