خراسان رضوی،قهرمان مسابقات کبدی امیدهای بانوان در مشهد
نخستین دوره مسابقات کبدی قهرمانی امیدهای کشور بانوان در مشهدبا قهرمانی خراسان رضوی،پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،نایبرئیس بانوان فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران گفت: در این مسابقات ۱۸ تیم از استانهای مختلف کشور از سوم تا ششم مهر با هم رقابت کردند و در دیدار پایانی، تیم خراسان رضوی با نتیجه ۲۶ بر ۲۳ قزوین را شکست داد و قهرمان شد.
صدیقه خادم، افزود:همچنین تیمهای تهران و البرز سوم شدند.
نایبرئیس فدراسیون کبدی تأکید کرد: این رقابتها از سطح کیفی بالایی برخوردار بود. هدف اصلی نیز انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ژاپن است.
وی گفت: امیدواریم با نظر کمیته فنی، بهترین بازیکنان به اردوهای تیم ملی دعوت شوند تا بتوانیم تیمی قدرتمند را راهی مسابقات آسیایی کنیم و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در ژاپن به اهتزاز درآوریم.