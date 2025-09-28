به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمد نژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب در محور‌های مازندران طی شش ماه نخست امسال بیش از ۳۳ میلیون از انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

او افزود: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در حدود ۴ درصد کاهش داشته و به بیش از ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار تردد رسیده است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.

پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ بوده است.