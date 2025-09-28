پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از آغاز پیش ثبتنام متقاضیان سفر عمره دانشگاهیان از نیمه دوم مهر ماه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام مرتضی مطهریپور، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از آغاز دور بعدی اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده خبر داد و اعلام کرد: پیشثبتنام اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده از نیمه دوم مهر ماه سال جاری آغاز میشود.
در این دوره از اعزامها سهمیه عمره دانشگاهیان افزایش یافته و در کنار حمایتهای مالی از جمله وام عمره، برنامههای فرهنگی متعددی نیز برای عمرهگزاران دانشجو و استاد در نظر گرفته شده است.
دانشگاهیان پس از انجام پیشثبتنام و قرعهکشی، در ماههای آبان و آذر عازم سرزمین وحی خواهند شد.
سال گذشته حدود چهار هزار نفر از دانشگاهیان عازم سرزمین وحی شدند که این افراد از میان ۱۵۰ هزار نفر از متقاضیان بعد از قرعهکشی انتخاب و اعزام شدند.
امسال این تعداد در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است و متقاضیان میتوانند بعد از فراخوان در سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند و از چگونگی اعزامها در ماههای آبان و آذر مطلع شوند.