پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با حضور در صداوسیمای مهاباد، بر اهمیت نقش رسانه در معرفی قهرمانان ملی و انتقال ارزشهای انقلاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، به مناسبت هفته دفاع مقدس، سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی با حضور در صدا و سیمای مهاباد ضمن دیدار با عیسیزاده مدیرکل این مرکز، در برنامه تلویزیونی «راه عاشقان» شرکت کرد.
سردار رجبی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و رشادتهای رزمندگان اسلام، دفاع مقدس را برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: صبوری و ایستادگی ملت ایران و دلاوریهای نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی و سایر عرصهها، افتخاری ماندگار برای کشور است.
وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ملی در مقابله با جنگ نرم دشمنان افزود: رسالت صدا و سیما در انتقال هنرمندانه ارزشها و آرمانهای انقلاب به نسل جوان بسیار خطیر است و باید قهرمانان واقعی کشور برای الگوسازی معرفی شوند.
مدیرکل صدا و سیمای مهاباد نیز در این دیدار ضمن تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان اسلام، توسعه عدالت رسانهای، امیدآفرینی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انعکاس خدمات نظام و دولت را از برنامههای محوری مرکز مهاباد عنوان کرد.
سردار رجبی در ادامه با حضور در ویژهبرنامه هفته دفاع مقدس، با ادای احترام به شهدای والامقام، از تلاشها و فعالیتهای صدا و سیمای مهاباد در تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت قدردانی کرد.