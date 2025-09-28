به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به برخورد یک دستگاه خودروی سمند با کارگر اداره راهداری که در حال انجام وظیفه بود گفت: این خودرو پس از برخورد با این کارگر، به یک دستگاه تیبا هم برخورد کرد که بر اثر آن کارگر ۶۰ ساله راهداری به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی افزود: حال عمومی رانندگان و سرنشینان هر دو خودرو مساعد گزارش شده و آسیب جدی ندیده‌اند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به اینکه علت حادثه بی توجهی سواری سمند به جلو اعلام شده است، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه توجه مستمر به مسیر، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد.