درگرامیداشت هفته دفاع مقدس فرماندهان سپاه و انتظامی و پیشکسوتان جبهه و جنگ با حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه و سرهنگ واحدی فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس، روحانیون و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت با حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق دیدار کردند.

سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه باروق در این دیدار با تبریک هفته دفاع مقدس از حضور ارزشمند حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا کبیری امام جمعه باروق به عنوان فرصتی بزرگ برای مردم منطقه یاد کرد و گفت: مجموعه سپاه و بسیج با تمام توان و قدرت در کنار مردم و مسئولان است.

حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق نیز در این دیدار صمیمی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مجموعه سپاه و نیروی‌های نظامی و انتظامی، روحانیون منطقه و بسیجیان و فرماندهان شهرستان قدردانی کرد.

در ادامه این دیدار فرمانده سپاه شهرستان با اهدای لباس مقدس بسیجی به حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری اولین امام جمعه شهرستان باروق از وی تجلیل شد.