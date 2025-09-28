افتتاح ۶ طرح عمرانی و اقتصادی در طبس
همزمان با هفته دفاع مقدس ۶ طرح عمرانی و اقتصادی در طبس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس گفت: این طرحها شامل افتتاح کارگاه خیاطی با اعتبار بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، احیا و مرمت چهار رشته قنات در روستاهای احمدیه، رحمتآباد، حلوان و دهنو دیهوک با اعتبار یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان و برگزاری اختتامیه طرح شهید عجمیان بوده است.
سرهنگ خبازی افزود: در حوزه عمرانی نیز در سال جاری آسفالت ۷۱ هزار و ۷۰۰ متر مربع از جادهها از جمله روستای قوامیه، اصفهک، گلزار شهدای دیهوک و جمز، مسجد بُنی (نورآباد)، بهارستان به خیرآباد آغاز خواهد شد و برای سال آینده نیز درخواست ۲۵۰ هزار متر مربع آسفالت ارائه شده است.
وی به موفقیت طرح فصلی تابستان "شهید عجمیان" که با محوریت گروههای جهادی اجرا شد، پرداخت اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، گروههای جهادی در تابستان سال جاری برای اقدامات عمرانی، رنگآمیزی و پویاسازی فضای بیش از ۳۵ مدرسه اعزام شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس افزود: در یک سال گذشته، مجموعه بسیج سازندگی بیش از ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به ۲۵۶ نفر در عرصههای مختلف از جمله قالیبافی، پرورش دام سبک و سنگین، کارگاه نجاری و کارگاههای کوچک اقتصاد مقاومتی در این شهرستان پرداخت کرده است.
در پایان از تعدادی از گروههای برتر جهادی در طرح شهید عجمیان تقدیر شد.