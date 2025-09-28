مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان سرخس برگزار شد.

در این مراسم علی حق‌شناس به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان سرخس و مرتضی خزاعی نیز به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی این شهرستان سرخس معرفی و از خدمات حیدر جهانی رئیس سابق دادگستری سرخس قدردانی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

صباغیان امام جمعه شهرستان سرخس در این مراسم گفت:امید داریم با فعالیت بیشتر و با نوآوری و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای کاهش جرائم و صلح و سازش در موضوعات قضایی، جامعه فرهنگی ایران عزیز را تقویت کنیم و واژه بخشش را به طور واقعی با توجه به ماهیت نظام مقدس جمهوری اسلامی فرهنگ‌سازی کنیم.

بصیری افزود:در شهرستان سرخس در حوزه تصادفات شهری و اختلافات خانوادگی مشکلاتی داریم که امید است نهاد محترم امام جمعه شهرستان در این خصوص با جدیت بیشترمسایل را دیگری کنند.