به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند گفت: با هدف اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ماموران کلانتری ۱۱ فراشبند هنگام کنترل جاده به یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ رسول ایزدپناه افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۶۰۰ عدد بروشور لوازم آرایشی، ۱۵۵ عدد کرم، ۴۵ عدد اسپری خوشبو کننده و ۱۲۸ عدد کالای متفرقه دیگر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ، ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.