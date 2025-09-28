پخش زنده
رئیس پلیس فتای گیلان از ارتقاءسواد سایبری با هدف پیشگیری از جرائم اینترنتی در میان دانش آموزان در سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر حسین نقی مهر با اشاره به لزوم ارتقاء سواد سایبری بین دانش آموزان، گفت: کارگاه تخصصی «ارتقاء سواد سایبری و پیشگیری از جرایم اینترنتی» همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس گیلان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این کارگاه آموزشی، دانش آموزان با تهدیدها و راهکارهای ایمن سازی و فعالیتهای برخط آشنا میشوند، گفت: ارتقاء سواد رسانهای و سایبری، بهترین راهکار برای کاهش آسیبها و برخورد هوشمندانه با تهدیدهای اینترنتی است.
رییس پلیس فتای گیلان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند.