به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و ضبط شد که ۵۹ مورد آن مربوط به سنندج است.

محمد سعید سلطانی گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲ هزار و ۴۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان کشف و ضبط شده است.

استخراج غیرمجاز رمز ارز به دلیل مصرف بسیار بالای برق، علاوه بر تحمیل زیان‌های اقتصادی و خسارت‌های فنی به شبکه، سبب کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، بروز ناپایداری‌های جدی در تامین برق مناطق آلوده و زمینه ساز خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شود.