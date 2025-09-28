به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری، گفت: از ۲۰ آبان امسال، همزمان با روز کیش، ساکنان دارای کارت کیشوندی می‌توانند بلیت پرواز‌های شرکت هواپیمایی کیش را با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به نرخ مصوب از سامانه شرکت هواپیمایی کیش تهیه کنند.

او افزود: تخفیف برای قدردانی از صبوری و همراهی ساکنان و تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر توسعه کیش است.