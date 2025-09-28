پخش زنده
کارشناس پیشگیری از بیماریهای دامی با اشاره به ظرفیت بالای دامپروری در دهستان اشکور، خواستار حمایت عملی از دامداران مناطق صعبالعبور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن کاظمی کارشناس پیشگیری از بیماریهای دامی، با اشاره به ظرفیت بالای دامپروری در دهستان اشکور شهرستان رامسر، خواستار تقویت خدمات دامپزشکی و حمایت عملی از دامداران مناطق کوهستانی و صعبالعبور شد.
وی گفت: دهستان اشکور با ۱۱ روستا و فاصله ۱۲۰ کیلومتری از مرکز شهرستان، دارای بیش از ۲۵ هزار رأس دام سبک و ۳ هزار رأس دام سنگین است که همگی تحت پوشش خدمات پیشگیری و درمان شبکه دامپزشکی قرار دارند.
کاظمی با اشاره به خدمات مستمر دامپزشکی رامسر افزود: واکسیناسیون دامها، پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام، توزیع دارو و سموم، مشاوره دامپروری و آموزشهای فنی از جمله خدماتی است که بهصورت سالانه و بدون وقفه به دامداران ارائه میشود.
وی شرایط سخت منطقه را مهمترین چالش دانست و گفت: در فصل زمستان و زمان زایش دامها، یخبندان، کمبود خوراک و نبود زیرساخت حملونقل باعث افزایش تلفات میشود. دامداران برای حفظ سلامت گلههای خود نیازمند پشتیبانی مداوم هستند.
کاظمی با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی برای نخستینبار پس از انقلاب در اشکور گفت: این اردو به مدت سه روز با همکاری سپاه کربلای مازندران، قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان و سازمانهای مسئول برگزار شد و شامل واکسیناسیون، درمان و توزیع دارو بود.
وی در پایان با تأکید بر نیازهای تجهیزاتی دامپزشکی رامسر اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت خدمات در مناطق کوهستانی، نیازمند خودروی ویژه و کاربردی هستیم تا بتوانیم بدون تأخیر به تمامی روستاها دسترسی داشته باشیم و سلامت دامها را تضمین کنیم.