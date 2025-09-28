پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور وضعیت آمادگی عملیاتی رزمی مرزبانان در مرزهای جنوب غرب خوزستان را مورد ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به همراه فرمانده مرزبانی فراجا ضمن بازدید از پاسگاه مرزی نهرخین مرزبانی واقع در خرمشهر، از تلاش مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای آبی و خاکی جنوب غرب کشور قدردانی کرد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این بازدید با قدردانی از عملکرد مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای آبی و خاکی جنوب غرب کشور، گفت: شما مرزبانان دلاور و غیور همواره در رکاب ولایت فقیه بوده و هستید و با جان و دل از مرزهای ایران اسلامی حراست و پاسداری میکنید.
وی افزود: آنچه ما را در تحقق مرزبانی در تراز انقلاب اسلامی و اجرای صحیح قانون ثابت قدم و استوار نگه میدارد، اعتقاد به ولایت فقیه و پایبندی به ارزشهای اسلامی و باورهای دینی است.
سردار رضایی با بیان این که مرزبانی شغلی شریف است و همه مردم مرزبانان را دوست دارند، عنوان داشت: خدمت به مردم آن هم در لباس مرزبانی افتخاری است که نصیب هر کس نمیشود و شما باید قدر این نعمت را دانسته و همواره بر دانش و مهارت و توانمندیهای خود بیفزایید چرا که امنیت مرزها بر عهده شماست.
جانشین فرمانده کل انتظامی در این بازدید، وضعیت آمادگی عملیاتی رزمی مرزبانان را مورد ارزیابی قرار داد و به تلاشهای آنان خداقوت گفت.