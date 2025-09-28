پخش زنده
رئیس اداره بهزیستی امیدیه از اهدای ۲۹۰ بسته نوشتافزار و پوشاک در دستان دانشآموزان نیازمند شهرستان در قالب پویش همه حاضر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماشااله ویسینژاد گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۹۰ بسته شامل نوشتافزار، کیف، کفش و البسه به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال به دانشآموزان زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امیدیه در شهر میانکوه اهدا شد.
وی افزود: این اقدام در قالب "پویش همه حاضر" و با هدف حمایت از تحصیل کودکان نیازمند، توسط موسسه خیریه مهرورزان میانکوه انجام شده است.
ویسینژاد با قدردانی از این حرکت خداپسندانه، ادامه داد: "پویش همه حاضر" تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و تلاش میشود نیازهای سایر دانشآموزان محروم نیز در این مدت تأمین شود.