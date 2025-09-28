به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،هاشمی در جریان بازدید از پروژه‌های گردشگری استان گفت: هفته گردشگری ۵ تا ۱۱ مهر، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود سه‌هزار اثر میراثی در استان شناسایی شده که ۱۵۰ اثر در فهرست ملی و ۱۰ اثر در فهرست جهانی ثبت شده، افزود: با شروع فصل پاییز و با عنایت به علاقه گردشگران داخلی و خارجی به کویر، پیش‌بینی می‌شود شمار بازدیدکنندگان از استان افزایش یابد.

استاندار، توسعه اقامتگاه‌ها را یکی از دغدغه‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در مرکز استان تکمیل شده که شامل اقامتگاه و تالار پذیرایی است و به‌زودی افتتاح خواهد شد.

به گفته وی؛ این پروژه‌ها با آورده سرمایه‌گذاران اجرا شده و تنها نیازمند تکمیل و آسفالت راه‌های دسترسی هستند.

هاشمی از برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های گردشگری در هفته جاری خبر داد و گفت: جشنواره کویر لوت، برنامه‌های نجوم و بازدید از آثار تاریخی بخشی از این رویدادهاست که با هدف آشنایی نسل جوان با ظرفیت‌های گردشگری استان برگزار می‌شود.

وی به سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان اشاره کرد و افزود: توسعه فیبر نوری و پارک فاوا می‌تواند زیرساخت‌های نرم‌افزاری گردشگری خراسان جنوبی را تقویت کند.

استاندار با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل میراث فرهنگی و همکاران گفت: در سال‌های اخیر شاهد تحولات مثبتی در حوزه گردشگری استان بوده‌ایم.

هاشمی از برگزاری رویداد ملی ایران‌جان در نیمه دوم آبان خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صداوسیما برگزار می‌شود و ظرفیت‌های استان در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن در سطح ملی معرفی خواهد شد.