دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با دبیرکل حزب الله لبنان بر حمایت ایران از مقاومت لبنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی لاریجانی در دیدار شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: ایران برای حمایت از لبنان و مقاومت آن در همه سطوح آماده است.
شیخ نعیم قاسم هم با تشکر از دولت، مردم و رهبری ایران، گفت: حزبالله آماده هرگونه همکاری با کسانی است که در برابر دشمن اسرائیلی که خطری برای همه مردم، دولتها و مقاومت است، میایستند.
علی لاریجانی روز گذشته شنبه پنجم مهرماه رای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید «سیدحسن نصرالله» و شهید «سیدهاشم صفیالدین» دبیران کل پیشین حزب الله لبنان به بیروت سفر کرد.
لاریجانی در این سفر با برخی از مقامات لبنانی دیدار و گفتوگو کرد، بررسی روابط دوجانبه میان تهران و بیروت و تبادل نظر درباره تحولات منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک عنوان شده است.