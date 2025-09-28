رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت افزایش حیوان گزیدگی و هاری در سطح کشور را چالش برانگیز خواند و گفت: برای حل مشکل لازم است که نشست‌ها و جلسات جنبه تشریفاتی نداشته باشند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در همایش ملی روز جهانی هاری گفت: آمار حیوان گزیدگی در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر بود و اکنون به رقم ۴۲۰ هزار نفر رسیده که نشان دهنده ۴ برابر شدن حیوان گزیدگی در دو دهه اخیر است.

وی با اشاره به فراوانی سگ‌های ولگرد و در دست نبودن آمار مشخصی از جمعیت سگ‌ها و گربه‌ها اظهار کرد: کشتار حیوانات پاسخگو نبوده و واکسیناسیون سگ‌ها و انسان‌ها و آگاه‌سازی عمومی سه محور اصلی کنترل بیماری هاری است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال گذشته ۲۳ نفر به دلیل بیماری هاری جان خود را از دست دادند، افزود: در سال گذشته نه تنها در حوزه هاری، بلکه در تأمین سایر واکسن‌های ضروری نیز مشکلات فراوانی داشتیم به‌طوری که در بسیاری مواقع مقامات وزارت بهداشت تحت فشار مستقیم این موضوع قرار گرفتند.

قبادی تصریح کرد: در حال حاضر حجم عظیمی از منابع مالی وزارت بهداشت صرف تأمین واکسن و سرم هاری می‌شود و روند افزایشی نیاز‌ها به‌گونه‌ای است که ادامه آن برای ما دشوار خواهد بود.

وی افزود: در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ شهرستان، مراکز پیشگیری و درمان هاری به‌صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند.