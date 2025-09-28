پخش زنده
ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب، گفت: پویش «برای وطن» با مشارکت گسترده مردم در قالبهای نوشتاری و تصویری برگزار میشود و برگزیدگان آن در هفته کتاب معرفی خواهند شد.
ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود:پویش برای وطن با محور همدلی و همبستگی ملی طراحی شده و در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار میشود. در قسمت تخصصی، شاعران و ادیبان آثار خود را ارائه میکنند که این بخش را برگزار کردیم و از برگزیدگان قدردانی شد.
وی افزود: همچنین در بخش عمومی که به زوی فراخوان آن منتشر خواهد شد مردم روایتهایشان را در قالب نوشتار یا کلیپهای کوتاه ثبت خواهند کرد.
مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات گفت: پویش «برای وطن» به آثاری ادبی و هنری خلق شده با موضوع دفاع مقدس دوازده روزه اختصاص دارد.
وی با اشاره به اعلام فراخوان این پویش افزود: هدف ما این است که تجربههای مردمی در کنار نگاه ادبی تلفیق شود و مجموعهای از نوشتهها و تصاویر منتشر گردد تا هم مردم روایت دقیقتری از این روزها داشته باشند و هم آیندگان بدانند در این دوازده روز چه اتفاقی افتاده است.
آقای حیدری گفت :محور اصلی این پویش وطن، همدلی و وفاق است. ممکن است قالبها و شیوههای کار در دورههای مختلف تغییر کند، اما پیام ما همیشه همراهی، ایراندوستی و همبستگی مردم خواهد بود.
فراخوان بخش تخصصی پویش برای وطن اوایل تیر منتشر و هفته گذشته از برگزیدگان این بخش قدردانی شد.