پخش زنده
امروز: -
موزه ملی ایران با برپایی نمایشگاه «روایتگران ایران کهن»، پس از بیش از سه ماه تعطیلی، فردا (دوشنبه) بازگشایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار است گزیدهای آثار موزه ملی ایران با عنوان «روایتگران ایران کهن» از ساعت ۱۱ دوشنبه هفتم مهر به نمایش گذاشته شود و به این ترتیب، موزه ملی ایران، پس از سه ماه تعطیلی فعالیت خود را از سرگیرد.
سالنهای اصلی موزه ملی ایران به تدریج بازگشایی می شود .
موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن واقع شده است. ساعت فعالیت موزهها در نیمه دوم سال از شنبه تا چهارشنبه از ۹ تا ۱۷ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ۹ تا ۱۸ است.