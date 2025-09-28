به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار است گزیده‌ای آثار موزه ملی ایران با عنوان «روایتگران ایران کهن» از ساعت ۱۱ دوشنبه هفتم مهر به نمایش گذاشته شود و به این ترتیب، موزه ملی ایران، پس از سه ماه تعطیلی فعالیت خود را از سرگیرد.

سالن‌های اصلی موزه ملی ایران به تدریج بازگشایی می شود .

موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن واقع شده است. ساعت فعالیت موزه‌ها در نیمه دوم سال از شنبه تا چهارشنبه از ۹ تا ۱۷ و در روزهای پنج‌شنبه و جمعه از ۹ تا ۱۸ است.