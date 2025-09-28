استنشاق دود سیگار و قلیان، خطر زایمان زودرس و کم‌وزنی جنین را افزایش داده و احتمال بروز مشکلات تنفسی و عصبی در نوزاد را نیز بالا می‌برد.

زایمان زودرس و کم‌وزنی نوزاد بر اثر استنشاق دود سیگار و قلیان

زایمان زودرس و کم‌وزنی نوزاد بر اثر استنشاق دود سیگار و قلیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پزشک زنان و زایمان درباره قرار گرفتن مادر باردار در معرض دود سیگار و قلیان گفت: قرار گرفتن مادران باردار در معرض دود سیگار و قلیان می‌تواند عوارض جدی برای سلامت جنین به همراه داشته باشد.

دکتر مائده معصوم زاده افزود: استنشاق دود سیگار و قلیان نه‌تنها خطر زایمان زودرس و کم‌وزنی نوزاد را افزایش می‌دهد، بلکه احتمال بروز مشکلات تنفسی و رشد عصبی در نوزاد را نیز بالا می‌برد.

او بر اهمیت دور نگه‌داشتن فضای خانه و محیط‌های عمومی از دخانیات تأکید کرد و از خانواده‌ها خواستند با پرهیز از مصرف سیگار و قلیان در حضور زنان باردار، نقش مؤثری در حفظ سلامت مادر و نوزاد ایفا کنند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی گفت: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون جوانی جمعیت هستند از جمله تسهیلاتی که باید برای زوجین در فضای کاری درنظر بگیرند.

پروین مفتح‌زاده افزود: برای زوجین دارای فرزند خردسال ساعت شناور درنظر گرفته شود و اتاق شیرمادر هم برای مادران فراهم شود همچنین با مرخصی‌های زایمان هم مساعدت شود.

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره طلاق درست نیست و نرخ اصلی طلاق در ۱۰ سال اخیر ثابت مانده است.

بهمن عبدی افزود: وقتی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ آمار‌های طلاق را بررسی می‌کنیم در محدوده ۲۰۰ هزار فقره طلاق در نوسان هستیم و سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۹۴ هزار شده به عبارتی به کمتر از ۲۰۰ هزار آمار طلاق هم رسیدیم.

محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان مرکزی سومین استان سالمند کشور است و از طرفی نرخ باروری در استان هم نگران کننده است به همین سبب این موضوع باید مورد توجه همه قرار گیرد.