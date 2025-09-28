به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری فریدونشهر گفت: دستگاه قضائی موظف به تحقق و گسترش عدالت و احیاء حقوق عامه و تعقیب و مجازات مجرمان و کسانی است که ارزش‌های الهی را زیر پا می‌گذارند و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کنند.

حجت الاسلام اسدالله جعفری با اشاره به تامین ۲۰ نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه اداری دادگستری شهرستان فریدونشهر افزود: میانگین رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این شهرستان در وضعیت قابل قبولی است.

وی همچنین گفت: ساختمان جدید دادگستری شهرستان فریدونشهر با مساحت ۵۰۰ مترمربع تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با تشکیل ۴ شعبه شورای حل اختلاف و یک شعبه دادگاه صلح در این شهرستان میزان صلح و سازش تا حد زیادی مرتفع شده است.

در این آیین احسان اسماعیلی به عنوان رییس دادگستری جدید فریدونشهرمعرفی و از خدمات نورالله بهمنی قدردانی شد.