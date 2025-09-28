به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محبوب‌ترین و قدرتمندترین رهبرِ جهان عرب؛ سیدحسن نَصْرالله تفسیری روشن از مقاومت در برابر رذالت را به مردم منطقه و همه آزادیخواهان جهان نشان داد.

سیدحسن نَصْرالله (۱۳۳۹-۱۴۰۳ش) ملقب به سید مقاومت، روحانی و سیاستمدار شیعه اهل لبنان، سومین دبیرکل حزب‌الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود. حزب‌الله در دوران دبیرکلی وی (از سال ۱۹۹۲م-۲۰۲۴م) به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد.

آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپس‌گیری اجساد شهدای مقاومت از دست اسرائیل در ۲۰۰۴م و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه در ۲۰۰۶م در زمان دبیرکلی نصرالله روی داد. او به دلیل مقاومت و پیروزی‌های چندباره در برابر اسرائیل، محبوب‌ترین و قدرتمندترین رهبرِ جهان عرب شناخته می‌شود.

نصرالله در حوزه علمیه نجف و مدرسه امام المنتظر در بعلبک دروس حوزوی را آموخت. وی از شاگردان سیدعباس موسوی بود و مدتی نیز در کلاس دروس حضرات آیات عظام سید محمود هاشمی، سید کاظم حائری و محمد فاضل لنکرانی در قم شرکت کرده بود.

سید حسن از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲م عضو جنبش اَمَل، از تشکل‌های سیاسی شیعی در لبنان، بود؛ اما در سال ۱۹۸۲م با گروهی از روحانیان مبارز از آن جنبش جدا شده و حزب‌الله لبنان را تأسیس کردند. او پس از شهادت سید عباس موسوی در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲م، به‌عنوان دبیرکل حزب‌الله انتخاب شد و تا زمان شهادتش در ۲۰۲۴م/۱۴۰۳ش در این سمت بود. نصرالله در زمان دبیرکلی، ارتباط و دیدار‌های متعددی با رهبران محور مقاومت داشت.

سید حسن نصرالله، ۶ مهر سال ۱۴۰۳ش/۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴م در پی بمباران ضاحیه بیروت در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران و مراجع تقلید همچون آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، شبیری زنجانی، جوادی آملی، بشیرحسین نجفی و مقامات و دولت‌های کشور‌های مختلف و گروه‌های مقاومت مانند جنبش حماس، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، جنبش انصارالله یمن، جنبش فتح، گروه عصائب اهل الحق، جنبش امل لبنان، جریان حکمت ملی عراق و جریان صدر در عراق شهادت او را تسلیت گفتند. در ایران پنج روز و در لبنان، سوریه، عراق و یمن نیز سه روز عزای عمومی اعلام شد. مردم کشور‌های مختلف نیز در محکومیت این ترور تظاهرات و اجتماع کردند.

نصرالله، در سال‌های ۲۰۰۴م، ۲۰۰۶م و ۲۰۱۱م نیز از سوی نیرو‌های اسرائیلی مورد سوء قصد قرار گرفته و جان سالم به در برده بود. پسر بزرگ وی، سید محمدهادی نیز در سال ۱۹۹۷م در درگیری با نیرو‌های اسرائیلی به شهادت رسید.

تشییع جنازه سید حسن نصرالله، حدود ۱۵۰ روز پس از شهادت، در ۲۳ فوریه سال ۲۰۲۵م/۵ اسفند سال ۱۴۰۳ش در بیروت برگزار شد.

حالا یکسال از زمان شهادت سید مقاومت گذشته است و او الگویی بی بدیل مقاومت است و امروز بسیاری در منطقه، ایران و مازندران راه او را چراغ راهی برای آینده قرار داده‌اند.

صدای او آمیخته با عطر شهادت در زمان می‌پیچد و الهام بخش آزادیخواهان جهان است. او یک مکتب استقامت و ایستادگی است.

سید حکیمه موسوی گزارش می‌دهد...