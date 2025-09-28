به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، باغداران نهاوند‌ی این روز‌ها مشغول برداشت انگور از تاکستان‌های خود هستند.

کولیوند یکی از باغداران نهاوند‌ی است که با ایجاد ۳ هکتار باغ ایستاده طرح فراز، هم میزان تولیدش رو افزایش داده وهم ارقام بیشتری را در واحد سطح کمتری کشت کرده است.

توکل آبشناس مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند می گوید این شهرستان بعد از ملایر بیشترین سطح باغ انگور استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به منظور افزایش سرانه درآمد اقتصادی کشاورز و همچنین افزایش تولید در واحد سطح کمتر وبهر گیری از ارقام مناسب انگور طرح فراز در باغ‌های شهرستان اجراشده که خوشبختانه به تولید رسیده‌اند