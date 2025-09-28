به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، احمدی گفت: پرونده تقلب در نصب و اجرای ۸۰ متر مربع سنگ نمای ساختمان به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به نظر کارشناساس مربوطه، اتهام تقلب را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال خسارت به شاکی محکوم کرد.

احمدی گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس پیرامون تقلب اجرای سنگ نمای ساختمان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.