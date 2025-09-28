به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در دوره آموزشی اصول و مبانی تشریفات و روز جهانی گردشگر و در جمع فعالین حوزه گردشگری گفت : گردشگری یک صنعت درآمدزا ست که فعالیت در آن نیازمند داشتن دانش و علم به‌روز است وبرای رسیدن به توسعه ابتدا باید تفکر رشد و توسعه در ذهن‌ها ایجاد شود و در صورتی که این رشد ایجاد شد به دنبال آن توسعه هم ایحاد خواهد شد.

صفری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ هتل در سطح استان در حال اجرا بوده و بعد از همایش اینوا یک هتل پنج ستاره در مهاباد، مجتمع تجاری و گردشگری در میاندوآب و کلنگ‌زنی شد و در آینده نزدیک یک سرمایه‌گذاری برای احداث یک هتل پنج ستاره در ارومیه اعلام آمادگی کرده است.

او بیان کرد: با تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌برداری از این طرحها در حال اجرا، در آینده نه چندان دور گردشگری در آذربایجان غربی متحول خواهد شد و بی‌شک این استان به یکی از قطب‌های گردشگری در سطح کشور تبدیل خواهد شد.

صفری خاطرنشان کرد: ۵۲ طرح توسط بخش خصوصی با بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجرا بوده و در کنار آن از محل اعتبارات عمرانی اداره‌کل، ساماندهی، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و مسیر دسترسی به جاذبه‌های گردشگری انجام می‌شود، توسعه موزه باستان‌شناسی، احیای موزه مجاهدت‌های خاموش، مدرسه ۲۲ بهمن و مدرسه هدایت ارومیه از جمله این طرح ها هستند همچنین احیای قلعه بدلبو و حمام آخوند ارومیه با همکاری بخش خصوصی در حال اجرا است.

او افزود: رتبه یک کشور را در تخصیص اعتبارات استانی را در سال ۱۴۰۳ داشتیم که در نوع خود بی‌نظیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: پرونده جهانی روستای حسنلو نقده تهیه شده و این روستا در حال حاضر در بین هشت روستای نامزد ثبت جهانی قرار دارد و امید‌ها برای ثبت این روستا بالا است.

صفری تصریح کرد: مسجد جامع ارومیه نیز در لیست ثبت جهانی قرار دارد که ثبت این مسجد نیازمند حذف برخی الحاقات است که با بازدید استاندار و دستور اکید وی برای حذف این الحاقات و حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان، در تلاش هستیم تا این مسجد نیز به ثبت جهانی برسد.