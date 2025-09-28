فرماندار شهرستان یزد: تجهیز نمازخانه‌های موجود و احداث نمازخانه در مدارس و اداراتی که فاقد این فضا هستند، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

تأکید بر تجهیز و احداث نمازخانه‌های مدارس و ادارات یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد آقایی در نشست ستاد اقامه نماز یزد گفت: تجهیز نمازخانه‌های موجود و احداث نمازخانه در مدارس و اداراتی که فاقد این فضا هستند، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نمازخانه‌های مدارس باید نوسازی و تجهیز شوند و برای مدارس فاقد نمازخانه نیز با اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس، فضا‌های جدید احداث خواهد شد تا دانش‌آموزان امکان اقامه نماز در محیطی مناسب داشته باشند.

وی افزود: ایجاد و تجهیز نمازخانه در ادارات نیز جزو ضروریات است و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها لحاظ خواهد شد.

فرماندار یزد خاطرنشان کرد: اداراتی که دارای نمازخانه هستند باید نماز جماعت را به‌صورت مستمر برگزار کنند و ادارات فاقد نمازخانه نیز موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان فضایی مناسب برای اقامه نماز کارکنان اختصاص دهند.