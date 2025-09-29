به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: تعداد دانش‌آموزان طیف اوتیسم روند افزایشی دارد و گسترش فضا‌های فیزیکی آموزشی ویژه این دانش‌آموزان ضروری است.

به گفته علی ممبینی: هم اکنون شمار دانش‌آموزان اوتیسم در خوزستان ۲۸۰ نفر است و در مجموع شش مدرسه اوتیسم در اهواز، ایذه و دزفول در حال فعالیت هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی در گفتگو با شبکه آبادان با بیان اینکه در آبادان حدود ۵۰ دانش آموز مبتلا به اوتیسم شناسایی شده است افزود: بزودی با برنامه ریزی و افزایش فضاهای آموزشی می توانیم فضای مستقل با امکانات مستقل به این طیف از دانش آموزان اختصاص دهیم.