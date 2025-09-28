پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، آیین تجدید بیعت با آرمانهای شهدا در گلزار شهدای شهر کوهپایه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین سرهنگ پاسدار علیاکبر مومنیان، فرمانده سپاه ناحیه بسیج کوهپایه گفت: این آیین با هدف تجدید بیعت با آرمانهای بلند شهدا، پاسداشت یاد و خاطره ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل جوان برنامهریزی شده است.
سردار حاج اکبر پاکزاد از رزمندگان پیشکسوت جبهه و جنگ نیز به بیان خاطرات سالهای دفاع مقدس، پرداخت